Roberto Mancini campione (anche) di umiltà, la foto in fila per entrare in salumeria è virale (Di lunedì 19 luglio 2021) Roberto Mancini è tornato a casa, o "is coming home" come sostenevano gli inglesi prima della finale degli Europei salvo poi rimanere a mani vuote. Ebbene, a distanza di una settimana dal trionfo dell'Italia ecco spuntare una foto del CT degli azzurri che lo ritrae nella vita di tutti i giorni, vestendo cioè i panni "dell'uomo qualunque" nel suo paese d'origine, Jesi, in provincia di Ancona. E allora eccolo fare la fila per entrare in macelleria rispettando il suo turno (e scambiando qualche parola con le altre persone in coda). Insomma, campione dentro e fuori dal campo.

