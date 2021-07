Rifiuti da Ischia a Varcaturo, scoperto traffico dalla polizia municipale: sequestro e denunce (Di lunedì 19 luglio 2021) GIUGLIANO. Operazione della polizia municipale di Giugliano: scoperto traffico di Rifiuti che da Ischia giungeva a Varcaturo. Una ditta che si occupa di recupero di materiali edili stava sversando nella notte tra domenica e lunedì Rifiuti in un terreno agricolo privato a Varcaturo. Proprio in quel momento hanno fatto irruzione gli agenti della polizia municipale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 19 luglio 2021) GIUGLIANO. Operazione delladi Giugliano:diche dagiungeva a. Una ditta che si occupa di recupero di materiali edili stava sversando nella notte tra domenica e lunedìin un terreno agricolo privato a. Proprio in quel momento hanno fatto irruzione gli agenti dellaL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

