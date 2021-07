(Di lunedì 19 luglio 2021)di lusso per il Paris Saint-Germain, a pochi giorni dalla Supercoppa di Franciail Lille dell’1 agosto. La formazione di Mauricio Pochettino, dopo i testGenoa (mercoledì) e Augsburg (sabato), affronterà il 27, con calcio d’inizio alle 20, il. La sede della gara non è stata ancora resa nota, ma è certo ci sia tanta curiosità nel vedere all’opera la squadra europea che più si è mossa all’interno di questa sessione estiva di calciomercato. Sarà l’occasione anche per Sergio Ramos per affrontare la squadra dove è cresciuto. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #PSG Fissata il 27 luglio sfida amichevole contro il #Siviglia: da stabilire la sede della partita - Noninfluente : RT @ruthlexexaminer: Io e fidanzato 3 settimane fa : boh ma tutta sta gente fissata col calcio Io oggi: fratm ma lo sapevi che il PSG che… - ruthlexexaminer : Io e fidanzato 3 settimane fa : boh ma tutta sta gente fissata col calcio Io oggi: fratm ma lo sapevi che il PSG c… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG fissata

Sportface.it

Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonista Cristiano Ronaldo. Ancora incerto il futuro del portoghese, in scadenza a giugno 2022Riecco Cristiano Ronaldo al centro dei rumors del ...La convocazione èper il 25 luglio, però quello che conta di più è l'incontro finale che ... cioè la permanenza di Cristiano (il contratto da 31 milioni netti scade nel 2022) o l'addio (il...Calciomercato Juventus: Icardi per Ronaldo, ora si può. Mauro Icardi può arrivare alla Juventus in cambio di Cristiano Ronaldo. LEGGI: Juve, ecco il francese. Juve: le ultime di mercato su Icardi. Per ...Lotta a centrocampo tra Locatelli e Pjanic per una maglia da titolare. Nel frattempo si guarda anche al reparto offensivo.