Porto Ascoli, lutto per l’allenatore Ciampelli: morto il figlio di 6 anni (Di lunedì 19 luglio 2021) Tragedia nel marchigiano: è morto il figlio di Davide Ciampelli, allenatore del Porto Ascoli, squadra neopromossa in Serie D. Tragedia in Serie D: muore figlio dell’allenatore del Porto Ascoli Il mondo calcistico della città di San Benedetto è in lutto per la scomparsa del figlio di Davide Ciampelli, allenatore del Porto Ascoli, squadra neopromossa in Serie D. Aveva solo 6 anni. Il piccolo si trovava in vacanza con la famiglia in ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 19 luglio 2021) Tragedia nel marchigiano: èildi Davide, allenatore del, squadra neopromossa in Serie D. Tragedia in Serie D: muoredeldelIl mondo calcistico della città di San Benedetto è inper la scomparsa deldi Davide, allenatore del, squadra neopromossa in Serie D. Aveva solo 6. Il piccolo si trovava in vacanza con la famiglia in ...

Advertising

lanuovariviera : Pd, il circolo di Porto d'Ascoli abbandona la storica sede di via Chiesa e si sposta all'Agraria - rivieraoggi : Mercatino a Porto d’Ascoli, dieci auto rimosse per divieto di sosta - LuciaMosca1 : (Tragedia a Città di Castello: si è spento a soli 6 anni il figlio dell'allenatore del Porto d’Ascoli Calcio Davide… - ItaliaaTavola : Alla guida del ristorante PostoNuovo a Porto d’Ascoli (Ap), interpreta la professione di cuoco come un insieme di m… - lanuovariviera : Tragedia in Umbria, muore a 5 anni il figlio dell'allenatore del Porto d'Ascoli Davide Ciampelli -