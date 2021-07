Pierpaolo Pretelli rivede Ariadna Romero, c’è anche Giulia Salemi: il motivo (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo aver appassionato il pubblico tv per la lovestory avviata con Giulia Salemi al Gf vip 5, Pierpaolo Pretelli è ora al centro del gossip, per aver rivisto l’ex moglie Ariadna Romero. L’occasione è un party privato, organizzato con pochi invitati intimi per il figlio che l’ex gieffino ha avuto dall’ex modella. Ma in che rapporti sono i due ex, ora che lui fa coppia con Giulia? C’è da dire che al party per il piccolo festeggiato era presente anche la stessa Salemi. Ma, andiamo a scoprire cosa emerge nel dettaglio. GF Vip, ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo aver appassionato il pubblico tv per la lovestory avviata conal Gf vip 5,è ora al centro del gossip, per aver rivisto l’ex moglie. L’occasione è un party privato, organizzato con pochi invitati intimi per il figlio che l’ex gieffino ha avuto dall’ex modella. Ma in che rapporti sono i due ex, ora che lui fa coppia con? C’è da dire che al party per il piccolo festeggiato era presentela stessa. Ma, andiamo a scoprire cosa emerge nel dettaglio. GF Vip, ...

Advertising

WowNotizie : Grande Fratello Vip: Scintille tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, amicizia al limite tra i due ex coin… - Ku20101 : RT @CheDonnait: Se Giulia Salemi fosse stata un'altra, ci avrebbe giocato e non poco, invece ha dimostrato ancora una volta di amare davver… - thaituita : RT @CheDonnait: Se Giulia Salemi fosse stata un'altra, ci avrebbe giocato e non poco, invece ha dimostrato ancora una volta di amare davver… - prelemibr : RT @CheDonnait: Se Giulia Salemi fosse stata un'altra, ci avrebbe giocato e non poco, invece ha dimostrato ancora una volta di amare davver… - meneresto : RT @fanpage: I rapporti tra Ariadna Romero e Giulia Salemi sono ottimi: l'ex gieffina era alla festa del piccolo Leonardo, figlio di Pierpa… -