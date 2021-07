Pallavolo femminile, 3-0 alla Serbia: l’Italia Under 20 è campione del mondo (Di lunedì 19 luglio 2021) Pallavolo femminile: le azzurrine di coach Massimo Bellano hanno battuto la Serbia in finale e si aggiudicano il titolo dopo dieci anni. Tanti premi individuali per la squadra azzurra. In questa estate d’oro per lo sport italiano, un’altra bella impresa arriva dalla Nazionale Under 20 femminile di Pallavolo. Le azzurrine di coach Massimo Bellano hanno Leggi su 2anews (Di lunedì 19 luglio 2021): le azzurrine di coach Massimo Bellano hanno battuto lain finale e si aggiudicano il titolo dopo dieci anni. Tanti premi individuali per la squadra azzurra. In questa estate d’oro per lo sport italiano, un’altra bella impresa arriva dNazionale20di. Le azzurrine di coach Massimo Bellano hanno

Advertising

6000sardine : L’Italia under 20 femminile di #pallavolo è campione del mondo: battuta la Serbia 3 a 0. ?????? Grazie ragazze!! - Eurosport_IT : 3-0 alla Serbia in finale: l'Italia Under 20 è campione del mondo come 10 anni fa! ????????? - GiovanniToti : L’Italia under 20 femminile di pallavolo è campione del mondo! A 10 anni di distanza dal successo di Lima, le azzur… - lilpikachu_ : RT @LoVeYoU3o0o__: la nazionale femminile u20 di pallavolo è CAMPIONE DEL MONDOOOOOO quante gioie quest’anno ???????? - virxl1 : RT @lookafterloue: perché nessuno sta parlando della vittoria nazionale dell'Italia femminile u20 di pallavolo? SIAMO CAMPIONI DEL MONDO CA… -