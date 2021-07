Morte De Rienzo, è eroina la polvere trovata nella stanza dell’attore (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Si tratta di eroina. E’ questa la polvere trovata nella stanza di Libero De Rienzo, l’attore napoletano morto a soli 44 anni, nel suo appartamento in via Madonna del Riposo all’Aurelio. Uno scenario, quello dell’overdose, che sta prendendo corpo col passare del tempo, anche se il modesto quantitativo, si parla di una bustina di cellophane con soli 10 grammi e senza il taglio di altre sostanze, non dovrebbe portare alla Morte. Ipotesi plausibile potrebbe essere quella del mix letale con sedativi. Ovviamente tutte supposizioni, se ne ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Si tratta di. E’ questa ladi Libero De, l’attore napoletano morto a soli 44 anni, nel suo appartamento in via Madonna del Riposo all’Aurelio. Uno scenario, quello dell’overdose, che sta prendendo corpo col passare del tempo, anche se il modesto quantitativo, si parla di una bustina di cellophane con soli 10 grammi e senza il taglio di altre sostanze, non dovrebbe portare alla. Ipotesi plausibile potrebbe essere quella del mix letale con sedativi. Ovviamente tutte supposizioni, se ne ...

