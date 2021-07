Monreale ricorda la strage di via D’Amelio | suonerà il Silenzio al Municipio

(Di lunedì 19 luglio 2021) Anche ala commemorazione del Giudice Paolo Borsellino e della sua scorta. Il palazzo di città si illuminerà di bianco e verrà eseguito ilin memoria delle vittime. In occasione della Commemorazione del 29° anniversario delladi via– in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, Agostino Catalano, Emanuele Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina – il Palazzo di Città si illumina di Bianco. Il Bianco è il colore della purezza, simbolo della Legalità che trionfa sulla criminalità organizzata. “Abbiamo il dovere come Istituzione di ...

... in collaborazione con Associazione Santa Chiara, Laboratorio Zen Insieme, Associazione San Giovanni Apostolo onlus, Associazione Il Quartiere die gli studenti del Corso di laurea in ......con le indagini da lui svolte insieme con il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di,... MARINO " Ma leichi e in che maniera si fecero questi tentativi, se l'ha mai saputo? TESTE ...PALERMO, 18 luglio – Domani 19 luglio, in occasione del 29° anniversario della strage di via D'Amelio, avranno luogo le iniziative in commemorazione della strage di Via d'Amelio dove persero la vita i ...