Milano | travolge moto con due persone a bordo e scappa | denunciato dalla madre

(Di lunedì 19 luglio 2021) Un ragazzo di 27 anni originario di Paderno Dugnano, in provincia di, ha causato un incidente con la sua auto,ndo unacon due passeggeri adopo averla sorpassata in un punto vietato. L’impatto, violentissimo, ha causato l’arresto cardiaco e l’amputazione di una gamba del passeggero della, mentre l’automobilista se l’è cavata con alcune contusioni. Subito dopo l’incidente, il 27enne èto senza prestare soccorso. È stata ladel giovane a chiamare i carabinieri e a raccontare l’accaduto. Il ragazzo ha sorpassato superando la zona di ...

... alla periferia di Senago, nemmeno una ventina di chilometri a nord di. Il giovane alla ... Con quella manovra azzardata invade l'altra corsia efrontalmente due ragazzi, anche loro ...La macchina cheuno scooter con due ragazzi , l'impatto talmente violento da tranciare la gamba a un diciannovenne finito in rianimazione, la fuga dell'automobilista a casa. A facilitare il ...La donna, 55 anni, ha denunciato il figlio 27 enne. Intorno all'una e mezza della scorsa notte, probabilmente durante un sorpasso, il ragazzo ha travolto lo scooter guidato da uno studente di 20 anni, ...Per la polizia non ci sono dubbi: sono stati investiti volontariamente, per vendetta. E ora una ragazza di 19 anni lotta per sopravvivere nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo ...