Milan | ecco Ballo Toure | «Giocare qui è un sogno | è davvero straordinario»

Intervistato dai microfoni della Tv ufficiale rossonera, Ballo Toure ha così parlato della sua nuova avventura Ballo Toure, ai microfoni di Milan Tv, ha concesso un'intervista nella quale ha espresso tutta la propria emozione nel cominciare questa avventura italiana: «All'inizio non credevo neanche che sarebbe successo, è qualcosa di straordinario. Quando ho capito che era vero non stavo più nella pelle. Giocare nel Milan è un sogno per me. Theo Hernandez è un laterale straordinario che è cresciuto molto negli ...

