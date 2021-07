Meloni | chiarimento centrodestra necessario | Fdi merita rispetto

(Di lunedì 19 luglio 2021) "Nelci sono delle cose da chiarire, l'ho detto e lo ribadisco. Credo che nessuno abbia lavorato in questi anni come Fratelli d'Italia per l'unità della coalizione, banalmente perché ...

... sommata a una serie di altre, ha aperto la necessità di un", ha concluso. 19 luglio 2021... lo ribadisco dichiaraCredo che nessuno in questi anni abbia lavorato come fratelli d'... ma sommata ad altre, ha aperto alla necessità di un'. Reddito di cittadinanza 'Io sono per l'...«Sicuramente nel centrodestra ci sono delle cose da chiarire. Nessuno ha lavorato in questi anni come Fratelli d'Italia per l'unità della coalizione. Però per fare le ..."Se mi vaccinerò? io l'ho detto e lo ripeto. Sono una persona che, a differenza di quanto trapela da certa stampa interessata abituata a sostenere le sue tesi, se avesse deciso di non vaccinarsi lo av ...