Mauro Icardi ha un’unica possibilità di tornare in Serie A

(Di lunedì 19 luglio 2021) In attesa che Cristiano Ronaldo faccia sapere cosa vuole dal proprio futuro, si delinea il possibile scambio dell’estate con. C’è chi lo ama e lo venera, ma anche chi lo odia. Nessuno però nega che Cristiano Ronaldo sia stato e sia, come dimostra il titolo di capocannoniere di Euro 2020, uno dei calciatori Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Icardi

Cristiano Ronaldo al Psg ealla Juventus. Potrebbe essere questo lo scambio più clamoroso del calciomercato estivo. A riportare la notizia è il quotidiano francese L'Equipe. Il club parigino è l'unico fino a questo ...... resta sempre in piedi l'ipotesi di un possibile scambio tra Juve e Psg, che coinvolgerebbe Cristiano Ronaldo e. L'operazione potrebbe riaprirsi nel caso in cui Kylian Mbappé dovesse ...Dal futuro di Ronaldo a quello di Icardi passando per uno scambio a centrocampo: si infiamma l'asse tra Juventus e Paris Saint Germain ...Cristiano Ronaldo al Psg e Mauro Icardi alla Juventus. Potrebbe essere questo lo scambio più clamoroso del calciomercato estivo. A riportare la notizia è il quotidiano francese L’Equipe. Il club parig ...