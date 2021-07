Manchester United su Koulibaly | De Laurentiis vuole solo super offerte

(Di lunedì 19 luglio 2021) Ilha fatto un’offerta per Kalidou. Offerta ufficiale dei Red Devils che da anni oramai provano a prendere il calciatore. La SSCN non è interessata a vendereper un prezzo troppo basso, così ha rispedito tutto al mittente. Secondo Gazzetta dello Sport ilaveva offerto 30 milioni di euro per, troppo pochi per Aurelio De. Il patron del Napoli è preoccupato dai conti in rosso della sua azienda, ma allo stesso tempo nonsvendere i suoi talenti. Forte anche di ...

RaiSport : ? #Calciomercato #Varane verso #ManUtd, 58 mln ai #blancos Secondo la stampa spagnola il difensore francese lascerà… - ManUtdMEN : 2-0! PELLISTRI SCORES! #mufc - infoitsport : Koulibaly vuole la cessione, il Napoli dice no al Manchester United - Sportmediaset - sportmediaset : #Koulibaly vuole la cessione, il Napoli dice no al Manchester United Troppo pochi i 30 milioni di euro offerti per… - Fantacalcio : Napoli, Koulibaly vuole lo United: la situazione -

Il Napoli ha detto no alper Kalidou Koulibaly: De Laurentiis non fa sconti e ribadisce la sua posizione Il Napoli ha detto no alper l'offerta da 30 milioni per Kalidou Koulibaly. I Red ...Alex Telles è l'alternativa ma anche qui ci sono difficoltà evidenti visto che ilvorrebbe inserire almeno l'obbligo di riscatto per venderlo. Così la pista più probabile è quella ...Manchester united su Kalidou Koulibaly, il club inglese ha fatto un'offerta da 30 milioni di euro, il Napoli chiede 50 milioni di euro.Il Napoli ha detto no al Manchester United per Kalidou Koulibaly: De Laurentiis non fa sconti e ribadisce la sua posizione Il Napoli ha detto no al Manchester United per l’offerta da 30 milioni per Ka ...