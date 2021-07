Maltempo al sud, in Molise fulmine colpisce un campanile. Gargano in ginocchio dopo allagamenti e frane (Di lunedì 19 luglio 2021) Il bilancio della nuova ondata di Maltempo al sud si sta facendo sempre più grave. Ad essere maggiormente colpite sono state le regioni Molise e Puglia, dove in Gargano si contano danni ingenti. Mentre si guarda con fiducia alla giornata di martedì 20 luglio, quando da previsioni le condizioni climatiche dovrebbero migliorare, si cerca di capire come ripartire. Secondo l’allarme lanciato da Coldiretti, l’estate 2021 è stata la pià drammatica per il Paese con le sue 517 tempeste è la peggiore negli ultimi 10 anni. Il Molise e la Puglia sono andate ad aggiungersi alle regioni già colpite nei giorni scorsi, Abruzzo e ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 luglio 2021) Il bilancio della nuova ondata dial sud si sta facendo sempre più grave. Ad essere maggiormente colpite sono state le regionie Puglia, dove insi contano danni ingenti. Mentre si guarda con fiducia alla giornata di martedì 20 luglio, quando da previsioni le condizioni climatiche dovrebbero migliorare, si cerca di capire come ripartire. Secondo l’allarme lanciato da Coldiretti, l’estate 2021 è stata la pià drammatica per il Paese con le sue 517 tempeste è la peggiore negli ultimi 10 anni. Ile la Puglia sono andate ad aggiungersi alle regioni già colpite nei giorni scorsi, Abruzzo e ...

