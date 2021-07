Interspac | oggi l’esito del sondaggio sull’azionariato

(Di lunedì 19 luglio 2021) Carlo Cottarelli è tornato a parlare del progetto. Lo ha fatto nella giornata di ieri, a Sky Sport, dove ha spiegato che «l’idea è nata due anni e mezzo fa, ma all’epoca la proprietà Suning non era interessata a questa cosa». «Questa volta non abbiamo avuto segnali negativi, anzi si è registrato un certo L'articolo

Carlo Cottarelli è tornato a parlare del progettodopo la lettera aperta scritta alla Gazzetta dello Sport: 'L'idea è nata due anni e mezzo ...sul nostro sito che scade alle 23 di. Invito ......chiamaad una cinquantina di tifosi noti per attirare l'attenzione e abbiamo lanciato il questionario che si trova sul sito.eu dove si può rispondere alle domande su questo....Oggi è l'ultimo giorno, il sondaggio scade alle 23. Le società di calcio italiane pagano tanti interessi e sono spese che potrebbero essere usati per i club. Secondo i tifosi non vogliono essere remun ...L'intervento dell'economista ha illustrato come funzionerà: “L'idea è nata due anni e mezzo fa in realtà, ma all'epoca a Suning non interessava e ci aveva dato un segnale negativo. Adesso questo segna ...