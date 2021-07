Innovazione | siglata partnership PoliMi | Fluid-o-Tech e STMicroelectronic 2

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 19 luglio 2021) (Adnkronos) – Il laboratorio avrà come obiettivo anche la formazione di personale specializzato per le aziende attraverso lo sviluppo di tesi e/o dottorati specifici. “Il Politecnico di Milano si conferma un punto di riferimento per le imprese e un anello di congiunzione tra competenze diverse sia in ambito tecnico sia in termini di mercati di riferimento” commenta Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano. “Ragionare secondo un processo di filiera e non solo nel rapporto duale tra università e azienda -sottolinea Resta- costituisce un importante passo in avanti nel dare vita a processi condivisi in ambiti di sperimentazione verso prodotti e processi intelligenti”. Il Rettore ...