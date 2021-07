In ricordo di Paolo Borsellino (Di lunedì 19 luglio 2021) “Io accetto la… ho sempre accettato il… più che il rischio, la… condizione, quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio e, vorrei dire, anche di come lo faccio. Lo accetto perché ho scelto, ad un certo punto della mia vita, di farlo e potrei dire che sapevo fin dall’inizio che dovevo correre questi pericoli.Il… la sensazione di essere un sopravvissuto e di trovarmi in, come viene ritenuto, in… in estremo pericolo, è una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me”. Era il 24 giugno del 1992 quando ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 19 luglio 2021) “Io accetto la… ho sempre accettato il… più che il rischio, la… condizione, quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio e, vorrei dire, anche di come lo faccio. Lo accetto perché ho scelto, ad un certo punto della mia vita, di farlo e potrei dire che sapevo fin dall’inizio che dovevo correre questi pericoli.Il… la sensazione di essere un sopravvissuto e di trovarmi in, come viene ritenuto, in… in estremo pericolo, è una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me”. Era il 24 giugno del 1992 quando ...

Advertising

ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - 57Davide : RT @sonia172505: In ricordo di Paolo Borsellino ?? - sonia172505 : In ricordo di Paolo Borsellino ?? - GmaHappymilan : Serena settimana, carissimi ????! Kalimera sarà sempre un ottimo ricordo, ma ora sono tornata alla quotidianità ????.… - wwwmantovatv : Giovanni Paolo II, un ricordo lungo 30 anni Grazie di Curtatone, 11/07/2021 - dur: 4:21 Nel trentesimo anniversario… -