Il Green Pass in Italia | bar | ristoranti | stadi | treni | aerei Le regole

(Di lunedì 19 luglio 2021) Ancora pochi giorni ed il Governo approverà il decreto che introdurrà anche inl'obbligo delper poter accedere ad alcuni tipi di locali, come bar e(al chiuso) o per poter salire su alcuni mezzi di trasporto pubblici (edsu tutti). Un decreto molto atteso che segue quanto già introdotto da Emmanuel Macron in Francia non senza polemiche alcuni giorni fa. Polemiche che hanno diviso anche l'ampia maggioranza di Governo con la Lega piuttosto contraria ed il Pd favorevole ad un uso massiccio ed ampio. Il decreto conterrà anche i nuovi parametri per ...

Il Sole 24 ORE

La Francia sta infatti valutando la reintroduzione del coprifuoco mentre nel paese monta la protesta contro l'obbligo delvoluto dal presidente MacronDecisamente contrario Matteo Salvini: 'sotto i 40 anni ciascuno deve essere libero di decidere', dice il leader della Lega, favorevole all'uso delsolo per eventi e ingresso negli stadi"Green pass, l'opposizione in parlamento alzi le barricate o lo faremo noi nelle piazze". Coronavirus - Protesta di Casapound che ha affisso striscioni in decine di città italiane ...(Adnkronos) - Green pass obbligatorio in Italia e multe in arrivo. Finora siamo solo nel campo delle ipotesi, ma in queste ore prende sempre più piede la possibilità che il governo introduca l'obbligo ...