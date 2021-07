Il Covid corre veloce negli USA. Ma l’Inter conferma la tournée (Di lunedì 19 luglio 2021) Il Covid torna a far paura nel mondo del calcio, in particolare per i contagi che sono in esponenziale aumento all’estero e questo ha fatto sì che l’impegno americano dell’Inter si è complicato, ma al momento risulta confermato. Il precampionato della squadra di Simone Inzaghi prevede la Florida Cup, da disputare negli Stati Uniti, a Orlando con sfide contro l’Arsenal il 25 luglio e una tra Everton e Millonarios. La partenza del gruppo squadra è stata messa in discussione a causa dell’impennata dei contagi di Covid dovuta alla variante Delta ma al momento risulta tutto confermato. I ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 luglio 2021) Iltorna a far paura nel mondo del calcio, in particolare per i contagi che sono in esponenziale aumento all’estero e questo ha fatto sì che l’impegno americano delsi è complicato, ma al momento risultato. Il precampionato della squadra di Simone Inzaghi prevede la Florida Cup, da disputareStati Uniti, a Orlando con sfide contro l’Arsenal il 25 luglio e una tra Everton e Millonarios. La partenza del gruppo squadra è stata messa in discussione a causa dell’impennata dei contagi didovuta alla variante Delta ma al momento risulta tuttoto. I ...

Advertising

LaStampa : Covid, il virus corre: l’età media dei contagi scende a 28 anni. Brusaferro: “Bisogna vaccinare” - DOCTORWHO71 : @b_giannuca112 @barbarab1974 Sta in isolamento così non corre rischi con il covid ?? - 2000fallito : @Guido17595958 @matteosalvinimi non ho capito, se chi si vuole vaccinare lo fa(possono tutti tranne gli under12 a c… - twentycell : @PSchioppa No forse a 13 anni corre meno rischi a prendere il covid - PellegriniLuisa : Finalmente la mia regione ha deciso di proporre agli ultrasessantenni i vaccini a mRNA anziché quelli a vettore vir… -