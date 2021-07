Green pass obbligatorio sui mezzi pubblici? Cosa dicono gli esperti (Di lunedì 19 luglio 2021) Green pass obbligatorio non solo per i ristoranti al chiuso, ma anche per i mezzi di trasporto pubblico come autobus e metropolitana. A suggerirlo è Walter Ricciardi, ordinario di Igiene e Sanità Pubblica all’università Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. Ma Cosa ne pensano gli altri esperti? “Usare il Green pass per prendere i mezzi pubblici va bene, concordo con una proposta che punta a incentivare le vaccinazioni”, afferma all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 luglio 2021)non solo per i ristoranti al chiuso, ma anche per idi trasporto pubblico come autobus e metropolitana. A suggerirlo è Walter Ricciardi, ordinario di Igiene e Sanità Pubblica all’università Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. Mane pensano gli altri? “Usare ilper prendere iva bene, concordo con una proposta che punta a incentivare le vaccinazioni”, afferma all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass a più velocità, ecco l'ipotesi del governo: "Obblighi diversi a seconda dei colori delle Regioni" attesa per il 26 luglio, giorno di entrata in vigore del nuovo decreto Covid , la lista dei luoghi in cui sarà obbligatorio l'uso del Green Pass, il Certificato verde digitale che consente attualmente di spostarsi tra i diversi Paesi europei se si è vaccinati, o se si è guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi o, ancora, se si è ...

Fornaro (Leu) contro Salvini e Meloni: 'Messaggi negativi su vaccini e green pass' "Continuano da parte di Salvini e Meloni messaggi negativi sulla vaccinazione dei giovani e sul green pass. Ancora una volta i sovranisti italiani, di governo e di opposizione, strizzano l'occhio ...

Green pass: ecco cos'è, a cosa serve, quanto dura e come si ottiene la Repubblica Giorgia Meloni: "Ora mi chiedo: chi sono i veri negazionisti?" 'Interessante vedere la sinistra nostrana - e i vari media a suo seguito - impegnati con tutte le loro forze a definirci 'novax' per aver mostrato dubbi sulle possibili ripercussioni che potrebbe aver ...

Multa per chi è senza green pass: cosa si rischia Multa da 400 euro per chi non ha il green pass quando è obbligatorio, ad esempio ai matrimoni, su treni e aerei. Ecco i rischi.

