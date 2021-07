Green Pass, domani si decide sulla nuova stretta: braccio di ferro sul certificato per ristoranti e bar (Di lunedì 19 luglio 2021) Continua la risalita dei contagi da Covid in Italia , con i nuovi positivi che anche ieri hanno superato quota tremila, toccando numeri che non si vedevano da fine maggio. Il tasso di positività sale ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 luglio 2021) Continua la risalita dei contagi da Covid in Italia , con i nuovi positivi che anche ieri hanno superato quota tremila, toccando numeri che non si vedevano da fine maggio. Il tasso di positività sale ...

Advertising

borghi_claudio : Di tutte le cretinate che leggo sul green pass sapete qual è la più penosa? 'Io mi sono vaccinato e mi sono sacrifi… - borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - borghi_claudio : Ma chi vuole entrare a casa di una così? Anche se avessi cento Green pass piuttosto di andare a casa di una che te… - Sara71864853 : RT @a_meluzzi: Pescara, 8 positivi su volo da Malta: in quarantena anche quelli con Green pass • Imola Oggi - pengueraffaele : Green pass e più vaccini per fermare la variante Delta in Italia: il dossier del Cts al governo -