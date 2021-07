Firebird di Natalie Imbruglia, il nuovo album anticipato da Maybe It’s Great (Di lunedì 19 luglio 2021) Esce il 24 settembre 2021 Firebird di Natalie Imbruglia, il nuovo attesissimo album anticipato dal nuovo singolo già disponibile in radio e in digital download. Un album che nasce dal profondo, da un’esperienza della quale Natalie Imbruglia è molto soddisfatta. Racconta di aver attraversato un momento difficile, una sorta di blocco dello scrittore, ma di esserne finalmente uscita. Questo disco è, anche, frutto della pandemia. La cantante infatti spiega di aver iniziato a lavorarci prima del covid-19 a Londra. ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Esce il 24 settembre 2021di, ilattesissimodalsingolo già disponibile in radio e in digital download. Unche nasce dal profondo, da un’esperienza della qualeè molto soddisfatta. Racconta di aver attraversato un momento difficile, una sorta di blocco dello scrittore, ma di esserne finalmente uscita. Questo disco è, anche, frutto della pandemia. La cantante infatti spiega di aver iniziato a lavorarci prima del covid-19 a Londra. ...

Ultime Notizie dalla rete : Firebird Natalie La musica non solo di merda di Giugno 2021 Natalie Imbruglia Natalie is back e la cosa mi fa molto piacere. A settembre pubblicherà "Firebird", il suo primo album di inediti da 12 anni a questa parte. Però c'è un però. Il primo singolo che lo ...

Build it better, Natalie Imbruglia: ascolta il nuovo singolo dall'album 'Firebird' (video) Ecco le parole di Natalie Imbruglia: 'Build It Better' è il primo singolo tratto dal prossimo disco Firebird . Sebbene non intenzionale, sembra che il brano parli di un mondo che si sta riprendendo ...

