F1 | McLaren di Hamilton venduta all’asta a un prezzo da record! Cifra milionaria per la monoposto 2010

(Di lunedì 19 luglio 2021) Lacon cui Lewisvinse il GP di Turchiaè stataa undavvero da record. La MP4-24A-01, con il numero 2 sul musetto anteriore, è stata battuta alrecord di 4.836.000 di sterline, ovvero 5,64 milioni di euro. L’asta è stata storica. Per gli interessati c’è stato un saggio delle prestazioni dellacon una dimostrazione in pista dopo la Sprint Race a Silverstone, svoltasi sabato 17 luglio. Laè tornata a ruggire di fronte a 140 mila spettatori (tra cui i potenziali ...

...la ricorsa al terzo posto nel costruttori attualmente in mano alla. Il monegasco, ricordiamo, ha chiuso la corsa di ieri al secondo posto, subito alle spalle della Mercedes di Lewis, ...Anche i top team possono perdere la retta via. Ne sa qualcosa la, che dal 2013 al 2018 ha vissuto un lento declino prima di tornare nei piani alti nell'... con Lewisdavanti al compagno ...La McLaren con cui Lewis Hamilton vinse il GP di Turchia 2010 è stata venduta all'asta a un prezzo davvero da record. La MP4-24A-01, con il numero 2 sul musetto anteriore, è stata battuta al prezzo re ...La gara di ieri vinta da Lewis Hamilton ha scatenato ondate di polemiche per il modo con cui il britannico ha trionfato a Silverstone.