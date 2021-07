F1 | insulti razzisti a Hamilton per incidente con Verstappen | la condanna di Fia e Mercedes

(Di lunedì 19 luglio 2021) Il contatto tra Lewise Maxdel Gran Premio di Bretagna è banco di discussione tra gli appassionati ma sui social la situazione è degenerata. Fia e-Amg Petronas F1 Teamno con un comunicato glirivolti al campione del mondo in carica. “Durante e dopo il GP – si legge nella nota – Lewisè stato soggetto a molteplici casi di offese sui social a causa di undi gara. Queste persone non trovano posto nel nostro sport e chiediamo che siano ritenuti responsabili delle proprie azioni. La ...

caritas_milano : Un giocatore lo vedi dal coraggio dall'altruismo e dalla fantasia... Forza Saka, Rashford e Sancho! Siamo al fianc… - pisto_gol : Abbiamo dimenticato i fischi dell’Olimpico all’inno argentino (‘90), gli insulti razzisti a Balotelli, Boateng, Zor… - repubblica : Fischi, insulti razzisti e la medaglia tolta: la brutta figura del calcio inglese - meetmeintheblue : Solo una settimana fa si sono condannati gli insulti razzisti sui social rivolti ai giocatori inglesi e sette giorn… - sportface2016 : La condanna verso gli insulti razzisti rivolti a #Hamilton -

L'ex calciatore inglese Stan Collymore ha puntato il dito contro gliricevuti dai calciatori della Nazionale inglese Stan Collymore, ex attaccante del Liverpool e della Nazionale inglese, come riportato dall'Irish Mirror ha puntato il dito contro gli ...... "distruzione di oggetti personali", "di ogni tipo, da quelli a sfondo sessuale, diretti in particolare alle donne [...], a quelli[...] a quelli di contenuto politico" e varie ...Formula 1, Fia e Mercedes condannano gli insulti razzisti rivolti a Lewis Hamilton sui social dopo il contatto con Verstappen nel GP di Gran Bretagna ...Insulti razzisti dopo i rigori sbagliati dagli inglesi e nessuna reazione di Instagram. Ora la società ha chiesto scusa con un comunicato ...