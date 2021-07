(Di lunedì 19 luglio 2021) Lutto per il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, . (Stuart Franklin/Getty Images)Ilcolombianoha dedicato oggi un sentito addio a Julián Esteban Gómez, un ragazzo di 13 anni che èdomenica dopo essere statoda un rimorchio mentre si allenava su un’autostrada nella cittadina colombiana di Zipaquirá, dove è nato il vincitore dell’ultimo Giro. —>>> Ti potrebbe interessare anche Ciclismo,vince il Giro d’Italia: la classifica finale “Pedala molto in alto, Julián”, si legge in un emozionante video che ...

Ieri mattina il giovane ciclista J ulian Gomez, diventato famoso per le immagini del 2019, che lo immortalarono in lacrime per la vittoria dial Tour de France , è morto. Il giovane che piangeva per la commozione per la vittoria del suo connazionale nella Grande Boucle e che aveva anche incontrato il suo idolo, vincitore del ...Il suo nome non dice nulla agli appassionati di ciclismo, ma il suo visto rigato dalle lacrime ha fatto il giro del mondo nel 2019, quandoha vinto il Tour de France facendo commuovere il ...Lutto per il vincitore dell'ultimo Giro d'Italia, Egan Bernal, il dramma del ciclista: piccolo tifoso morto investito.Giorni di lutto questi per lo sport colombiano e per il mondo del ciclismo. Julián Gómez è morto all'età di 13 anni investito da un camion ...