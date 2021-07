Covid, tutti i focolai in Italia nei luoghi di vacanza (Di lunedì 19 luglio 2021) Dall'inizio della stagione turistica crescono i focolai in Italia per il Covid. Molti sono i cittadini bloccati all'estero costretti a fare quarantena perché risultato positivi al virus, ma anche nel ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 luglio 2021) Dall'inizio della stagione turistica crescono iinper il. Molti sono i cittadini bloccati all'estero costretti a fare quarantena perché risultato positivi al virus, ma anche nel ...

Advertising

TizianaFerrario : chi non si vaccina prolunga la pandemia e fa del male a tutti #Covid #Delta - borghi_claudio : Quindi significa che, facendo una semplice proporzione, che se gli over 60 si fossero tutti vaccinati i morti da co… - fattoquotidiano : Green Pass, il Cts: “Sì all’obbligo anche per i ristoranti al chiuso. Se ci vacciniamo tutti il Covid sarà come l’i… - Samira1577 : RT @MinutemanItaly: Lo sfascio del Servizio Sanitario Nazionale è stato deciso da tutti costoro molti anni fa. Ed oggi ne paghiamo le conse… - danalloydthomas : RT @FmMosca: Un cittadino inglese viene in Italia, da Lui il COVID è declassato ad influenza: GLI VIENE CHIESTO IL GREEN PASS? No, allora i… -