Covid oggi Lazio | “ospedali ok | non spaventiamo italiani”

Nel Lazio ad oggi "non è prevista alcuna apertura di nuovi posti letto Covid. Non ce n'è alcuna esigenza, poiché lo scenario in cui ci troviamo finora è quello più basso". Lo comunica in una nota l'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio. "Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica attualmente è di appena il 2%, 38 punti in meno la soglia di allerta, così come il tasso di occupazione in terapia intensiva pari al 3%, è 10 volte più basso della soglia di allerta. Pertanto, in queste condizioni, non vi è alcuna esigenza di aprire posti letto Covid. La priorità rimane la ...

