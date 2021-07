Covid | le ultime notizie di oggi dall’Italia e dal mondo Regno Unito | oggi è il Freedom Day | via le restrizioni

Leggi su tpi

(Di lunedì 19 luglio 2021), LEDIE DAL– Cresce la preoccupazione per la variante Delta, che sta facendo innalzare la curva dei contagi, tanto che si discute su misure più rigide nell’utilizzo del Green pass. Mentre in Italia sono state superate le 60 milioni di dosi somministrate di vaccino qui i dati aggiornati in tempo reale. Di seguito tutte lesul-19 di ...