Covid, Costa: “Ok monitorare, ma non trasformare la prudenza in paura. Basta dati sui contagi giornalieri” (Di lunedì 19 luglio 2021) Siamo sempre lì: se, se ne parla, non va bene perché secondo alcuni si fa del ‘terrorismo’, contrariamente, se numeri e dati vengono omessi, insorgono i ‘complottisti’ che denunciano una forma di ‘terrorismo inverso’. Insomma, rispetto al report quotidiano della situazione contagi, ecc., qualsiasi sia la scelta, c’è sempre qualcuno pronto a ‘rivendicare’. Costa: “Dobbiamo certamente monitorare, avere prudenza ma non trasformarla in paura” Tuttavia, osserva Andrea Costa (nella foto), sottosegretario alla Salute, intervenendo su TgCom24, “Dobbiamo certamente ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 luglio 2021) Siamo sempre lì: se, se ne parla, non va bene perché secondo alcuni si fa del ‘terrorismo’, contrariamente, se numeri evengono omessi, insorgono i ‘complottisti’ che denunciano una forma di ‘terrorismo inverso’. Insomma, rispetto al report quotidiano della situazione, ecc., qualsiasi sia la scelta, c’è sempre qualcuno pronto a ‘rivendicare’.: “Dobbiamo certamente, averema non trasformarla in” Tuttavia, osserva Andrea(nella foto), sottosegretario alla Salute, intervenendo su TgCom24, “Dobbiamo certamente ...

Advertising

fookinpathetic : RT @sweetchxrrylou: RAGA IMPORTANTISSIMO?? Non costa niente rt, la mia famiglia ha bisogno di aiuto. Dopo il covid ha avuto difficoltà ad i… - lipsfullofscar : RT @sweetchxrrylou: RAGA IMPORTANTISSIMO?? Non costa niente rt, la mia famiglia ha bisogno di aiuto. Dopo il covid ha avuto difficoltà ad i… - stupidonickname : RT @sweetchxrrylou: RAGA IMPORTANTISSIMO?? Non costa niente rt, la mia famiglia ha bisogno di aiuto. Dopo il covid ha avuto difficoltà ad i… - its_martaaaa : RT @sweetchxrrylou: RAGA IMPORTANTISSIMO?? Non costa niente rt, la mia famiglia ha bisogno di aiuto. Dopo il covid ha avuto difficoltà ad i… - mapercheans : RT @sweetchxrrylou: RAGA IMPORTANTISSIMO?? Non costa niente rt, la mia famiglia ha bisogno di aiuto. Dopo il covid ha avuto difficoltà ad i… -