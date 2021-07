(Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo Federico Bernardeschi il turno di. Il clima nuziale non abbandona gli azzurri dopo il trionfo a Euro 2020, il campione del Paris Saint Germain ha spostato la modella Jessica Aidi, sua compagna da due anni. Nozze celebrate nella capitale francese, festa di rito all’hotel Crillon di Parigi con invitati d’eccezione: da Zlatan Ibrahimovic a Javier Pastore, da Ezequiel Lavezzi e Salvatore Sirigu al campione Kylian Mbappé. Non solo, a sorpresa tra gli invitati sono apparsi anchee suo marito Nicolas Sarkozy. L’ex première dame ha deciso di stupire tutti: dopo aver scaldato l’ugola si è esibita nel ...

Advertising

Corriere : Carla Bruni cantante alle nozze del campione Verratti, il declino dell’ex première dame - FQMagazineit : Carla Bruni canta al matrimonio di Marco Verratti (ma tutto finisce ‘a colpi’ di Al Bano) – VIDEO - deukaeine : è seulgi che ascolta carla bruni per me - iacopoloreti : Carla Bruni canta al matrimonio di una sua amica modella. La news è che al @Corriere ci sono solo boomer inaciditi… - danilomik1 : @PresMoratti Fa il paio con la notizia di Carla Bruni che canta al matrimonio di Verratti. -

Ultime Notizie dalla rete : Carla Bruni

Corriere della Sera

Nessun carosello e nessuna trombetta per l'attaccante ma, trasformata in menestrello nuziale per l'occasione. Sembrano lontani anni luce per lei i tempi dell'Eliseo. Ma se parliamo di ...Tra gli ospiti (accuratamente selezionati tra gli amici più cari) c'era anche, che ha regalato un'esibizione canora, oltre ai colleghi dello sposo Zlatan Ibrahimovic e Lavezzi . Un ...3' di lettura 19/07/2021 - Si è svolto sabato sera il taglio del nastro della mostra Sergio Carlacchiani “La sublime e bestiale febbre creativa" organizzata dall'amministrazione comunale negli spazi d ...La ex modella, attrice, cantante, moglie di Nicolas Sarkozy, ha cantato i suoi brani al matrimonio del calciatore (reduce dal successo degli Europei) con Jessica Aidi ...