Cardiochirurgia | operato con successo paziente emofilico grave per insufficienza aortica – In letteratura nessun altro caso

Advertising

NurseTimes : ?? Nurse Times Cardiochirurgia: operato con successo paziente emofilico grave per insufficienza aortica – In lettera… -

Ultime Notizie dalla rete : Cardiochirurgia operato

LaVoceDiGenova.it

Il paziente è statoper una severa insufficienza aortica , secondaria ad aneurisma del ... Marco Gucciardo , specialista ina ICLAS ". Si trattava di mettere a punto un ......un complesso intervento disu un giovane paziente affetto da emofilia B grave, patologia genetica caratterizzata da un difetto di coagulazione del sangue. Il paziente è stato...Niente più apertura del torace per l'impianto di valvole cardiache. L'ospedale di Chieti punta sull'innovazione in cardiochirurgia con un intervento di sostituzione valvolare eseguito, per la prima vo ...Collaborazione tra istituto ICLAS, Centro Trasfusionale di Savona e ospedale Gaslini di Genova. Il giovane paziente, affetto da emofilia B grave: "Essere infermiere è un’arma a doppio taglio, da un la ...