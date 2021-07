Calciomercato Inter: Dalbert è a Cagliari, Nainggolan non partirà per gli USA (Di lunedì 19 luglio 2021) Difficilmente Nainggolan partirà per la tournée nerazzurra. Niente America quindi per il belga, ormai verso il Cagliari Sarà probabilmente quella con il Lugano l’ultima partita di Nainggolan con l’Inter. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il belga non dovrebbe partire giovedì per la tournée estiva in America con i nerazzurri. Per l’ex Roma ci sarà probabilmente una buonuscita, con il club campione d’Italia che accetterà così la minusvalenze ma risparmierà sull’alto ingaggio. Discorso simile per Dalbert. Il brasiliano ha raggiunto poco fa la Sardegna dove giocherà in ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Difficilmenteper la tournée nerazzurra. Niente America quindi per il belga, ormai verso ilSarà probabilmente quella con il Lugano l’ultima partita dicon l’. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il belga non dovrebbe partire giovedì per la tournée estiva in America con i nerazzurri. Per l’ex Roma ci sarà probabilmente una buonuscita, con il club campione d’Italia che accetterà così la minusvalenze ma risparmierà sull’alto ingaggio. Discorso simile per. Il brasiliano ha raggiunto poco fa la Sardegna dove giocherà in ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter incontra l'agente di #Lazaro: il #Benfica spinge per il prestito dell'esterno - Gazzetta_it : Inter, ipotesi ritorno per Keita: sarebbe l'arma in più per Inzaghi? #calciomercato - Gazzetta_it : #Calciomercato #Inter-Cagliari, asse caldo. #Dalbert e #Nainggolan sull’isola, #Nandez senza fretta - Fabio_Scavo : #Nandez mi piace assai #inter #calciomercato @tvdellosport - fcin1908it : Nandez-Inter, si tratta ad oltranza. GdS: “Mercoledì nuovo incontro: dettagli e scenari” -