Buongiorno | «Un orgoglio rappresentare il Torino Su mister Juric…»

(Di lunedì 19 luglio 2021) Direttamente dal ritiro di Santa Cristina Valgardena, il giovane difensore delAlessandroha parlato in conferenza Alessandro, giovane difensore cresciuto nelle giovanili del, è pronto ad iniziare la seconda stagione con i professionisti. Dal ritiro del club granata, queste sono le sue parole in conferenza stampa: OBIETTIVI – «Punto a dare il massimo e impegnarmi per farmi vedere dal, così da giocare il più possibile. Non mi piace parlare di obiettivi in pubblico, preferisco tenerli per me e raggiungerli». SQUADRA – «Vogliamo fare il meglio possibile, ...

Il difensore granata Alessandro Buongiorno ha incontrato oggi i giornalisti presenti a Santa Cristina in Val Gardena: "Non sono una persona a cui piace parlare di obiettivi ma piuttosto lavorare per r ...