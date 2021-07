Bocci e Chiatti, dopo le voci di crisi la frecciata della Chiatti è al veleno (Di lunedì 19 luglio 2021) E’ da un po’ di tempo che sul web si parla di un matrimonio che sta conoscendo dei momenti di crisi, che si è raffreddato e che vede i protagonisti sempre più lontani dopo anni di vero amore. Stiamo parlando della bellissima e amatissima coppia formata da Laura Chiatti e Marco Bocci, marito e moglie e genitori di due splendidi bambini. Il web, i giornali di gossip e chi li conosce o almeno qualcuno di queste persone non fa altro che parlare di gelo nella coppia ma come sanno veramente le cose, come al solito, solo loro due possono saperlo. Laura ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 19 luglio 2021) E’ da un po’ di tempo che sul web si parla di un matrimonio che sta conoscendo dei momenti di, che si è raffreddato e che vede i protagonisti sempre più lontanianni di vero amore. Stiamo parlandobellissima e amatissima coppia formata da Laurae Marco, marito e moglie e genitori di due splendidi bambini. Il web, i giornali di gossip e chi li conosce o almeno qualcuno di queste persone non fa altro che parlare di gelo nella coppia ma come sanno veramente le cose, come al solito, solo loro due possono saperlo. Laura ...

Advertising

GossipItalia3 : Marco Bocci a cena con Giulia Michelini: crisi con la moglie Laura Chiatti? #gossipitalianews - infoitcultura : Laura Chiatti e Marco Bocci sono in crisi? - infoitcultura : Marco Bocci e Laura Chiatti si sono lasciati davvero? “C’entra una collega” - infoitcultura : Chiatti- Bocci: i flirt precedenti con Muccino ed Emma e la telefonata per sbaglio, un amore infuocato - infoitcultura : Marco Bocci, il gesto per il compleanno di Laura Chiatti -