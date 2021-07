Auto esce di strada e si ribalta sulla provinciale: morto un uomo (Di lunedì 19 luglio 2021) Al momento tra le ipotesi al vaglio dei militari dell'Arma, riporta Roma Today , anche quella di un tentativo di sorpasso azzardato da parte della vittima. Leggi su yeslife (Di lunedì 19 luglio 2021) Al momento tra le ipotesi al vaglio dei militari dell'Arma, riporta Roma Today , anche quella di un tentativo di sorpasso azzardato da parte della vittima.

Ultime Notizie dalla rete : Auto esce Auto esce di strada e si ribalta sulla provinciale: morto un uomo Velletri, auto esce di strada e si ribalta sulla provinciale 87b: morto un uomo di 50 anni Un uomo è morto nella serata di ieri, domenica 18 luglio , in un drammatico incidente avvenuto lungo la ...

Incidente in via dei Cinque Archi, perde il controllo ed esce fuori strada con l'auto: muore un 50enne Un uomo è uscito fuori strada con la sua auto, una Fiat Punto, ribaltandosi ed è rimasto schiacciato dalla sua stessa auto. La vittima è Claudio Vagnini, che stava rientrando a casa dopo aver ...

Civita Castellana, auto esce di strada sulla Nepesina: un ferito ilmessaggero.it Auto contro un palo: diciannovenne in coma La Fiat 500 che esce di strada, si schianta contro un palo e prende fuoco. Due ragazzi feriti, di cui uno ricoverato in coma al Niguarda. È il film dell’incidente avvenuto pochi minuti prima delle 4 d ...

Auto esce di strada e finisce in un canale Tre donne in ospedale Tribano Schianto sulla strada del mare, tre donne ferite. È accaduto alle 16.15 di ieri lungo la strada Monselice-mare, nel tratto che scorre nel territorio di Tribano. Un’auto è fuoriuscita autonomam ...

