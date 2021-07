Ambiente | blitz attivisti Bees against G20 a Palazzo Reale Esposti striscioni La polizia presidia

(Di lunedì 19 luglio 2021) Un gruppo die attiviste della reteG20 ha effettuato unneldi Napoli, che ospiterà nei prossimi giorni il G20, clima, energia. Glihanno esposto sulla facciata ditre: “Basta green washing stop combustibili fossili”, “Giustizia ambientale” e “Il G20 balla sul Titanic, salviamo il pianeta”. In una nota, glispiegano che “Napoli non poteva rimanere silente di fronte a questa vergognosa ...

arustichelli : A #PalazzoReale di #Napoli, blitz dei movimenti che attaccano uno striscione per il #G20 #Ambiente di giovedì e ven…

Un gruppo di attivisti della rete Bees Against G20 ha effettuato un blitz all'interno di Palazzo Reale, che ospiterà nei prossimi giorni il G20 dei ministri dell'ambiente, esponendo tre striscioni: "Basta green washing stop combustibili fossili"; "Giustizia ambientale"... Domani inizierà la «tre giorni di mobilitazione dal basso contro il G20 sul clima», con l'Ecosocialforum con ospiti internazionali come Vandana Shiva il 22 luglio alle 16 da piazza Dante ...