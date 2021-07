(Di lunedì 19 luglio 2021) “Ilda qui. Affermiamo legalità del diritto e legalità dei diritti”. Così il sindaco di, Leoluca, saluta la primadelDemocratico che si tiene nel capoluogo siciliano sul tema della legalità, nel giorno in cui ricorre il 29° anniversario della strage di via D’Amelio. vbo/r su Il Corriere della Città.

Advertising

EnricoLetta : Aspetto i romani a Testaccio. Ci vediamo con chi ha a cuore il futuro della città e del centrosinistra. L’… - EnricoLetta : A @repubblica dico che le @agora_dem #AgoràDemocratiche sono il più grande esercizio di #democraziapartecipativa of… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Agorà del Pd a Palermo, Orlando 'il Partito riparte da qui' - - CorriereCitta : Agorà del Pd a Palermo, Orlando “il Partito riparte da qui” - altromercato : La campagna 'Consumi o Scegli?” e il Caffè Manifesto sono i vincitori del Premio Agorà 2021. Agorà d’oro nella cate… -

Ultime Notizie dalla rete : Agorà del

La Repubblica

L'appellofarmacologo per salvare il vaccino Garattini spiega che la vaccinazione di massa sarà ... Negli studi diEstate ci sono anche Debora Serracchiani (Pd) e Alessandro Morelli (Lega) e a ...Oggi a Palermo è in visita anche il segretarioPd, Enrico Letta , per la prima 'democratica' sul tema della legalità presso Villa Filippina. Alle 20, invece, chiuderà la giornata la ...