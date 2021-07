A Conte dico: evita di far perdere tempo agli italiani e al governo. Occupati del tuo caro Grillo (Di lunedì 19 luglio 2021) Come era prevedibile, Beppe Grillo e Giuseppe Conte sono stati costretti a un armistizio, per me fittizio. A mio parere, infatti non lo hanno fatto per il bene del Paese ma per la loro smania di rimanere al potere e per altri motivi che poi analizzeremo. Grillo qualche settimana fa parlava di Conte in questa maniera: “Può creare l’illusione collettiva di aver risolto il problema elettorale, ma non è il consenso elettorale il nostro vero problema. Vanno affrontate le cause per risolvere l’effetto ossia i problemi politici (idee, progetti, visione) e i problemi organizzativi (merito, competenza, valori e rimanere movimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Come era prevedibile, Beppee Giuseppesono stati costretti a un armistizio, per me fittizio. A mio parere, infatti non lo hanno fatto per il bene del Paese ma per la loro smania di rimanere al potere e per altri motivi che poi analizzeremo.qualche settimana fa parlava diin questa maniera: “Può creare l’illusione collettiva di aver risolto il problema elettorale, ma non è il consenso elettorale il nostro vero problema. Vanno affrontate le cause per risolvere l’effetto ossia i problemi politici (idee, progetti, visione) e i problemi organizzativi (merito, competenza, valori e rimanere movimento ...

