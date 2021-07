Vilella Martinez campione a Todi Niente ciliegina sulla torta per Gaio | “Tornerò l’anno per riprovarci”

(Di lunedì 19 luglio 2021) Marioè ildella tredicesima edizione degli Internazionali di Tennis Città diSidernestor Tennis Cup. Lo spagnolo si aggiudica l’atto finale del Challenger umbro superando Federicocon il punteggio di 7-6(3) 1-6 6-3. Prestazione massiccia quella del 26enne di Elche, che dopo aver perso nettamente il secondo parziale si è subito rimesso in carreggiata con un break in avvio di set decisivo. Con la vittoria ottenuta sui campi del Tennis Club1971, diventano due i titoli Challenger conquistati in carriera dall’iberico, che nel 2019 aveva trionfato a ...

