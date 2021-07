(Di domenica 18 luglio 2021)è stato il grande protagonista della vittoria del Napoli nella prima amichevole di stagionela. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno vinto per 12-0.è stato indubbiamente il migliore in campo realizzando ben quattro reti. ##gol #napoli #dimaro

VIDEO | IL POKER di VICTOR OSIMHEN contro la BASSA ANAUNIA

Prima amichevole stagionale per il Napoli di Spalletti, che affronta l'Anaunia a Dimaro. Finisce 12 - 0, grazie ai gol di Elmas, Osimhen (4), Manolas, Lobotka, Tutino, Palmiero, Ciciretti, Machach e ...... di conseguenza non è prevista una diretta streamingma si potrà acquistare la visione del ... di Fabio Belli)IN 20 ! Buona partenza per il Napoli che realizza già 4 gol contro la Bassa ...Grande protagonista del match è stato subito l’uomo più atteso, Victor Osimhen, autore di un poker personale. I gol e gli highlights del match nel video pubblicato dalla Ssc Napoli sul suo canale ...Prima uscita per il nuovo Napoli di Luciano Spalletti che ha superato 12-0 la Bassa Anaunia, squadra del campionato Promozione del Trentino.