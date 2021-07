UFFICIALE - Tutti negativi all'ultimo giro di tamponi. Al Napoli oggi il primo test amichevole (Di domenica 18 luglio 2021) È arrivata presto in mattinata la comunicazione da parte della SSC Napoli, tramite i canali ufficiali: i componenti del gruppo-squadra azzurro sono risultati Tutti negativi all'ultimo giro di tamponi effettuati. oggi, la squadra si riposerà in mattinata per giocare alle 17:30 la prima amichevole contro la Bassa Anaunia. Di seguito, il comunicato su Twitter: ? Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra.? #ForzaNapoliSempre ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 18 luglio 2021) È arrivata presto in mattinata la comunicazione da parte della SSC, tramite i canali ufficiali: i componenti del gruppo-squadra azzurro sono risultatiall'dieffettuati., la squadra si riposerà in mattinata per giocare alle 17:30 la primacontro la Bassa Anaunia. Di seguito, il comunicato su Twitter: ?al Covid-19 ieffettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra.? #ForzaSempre ...

Advertising

gilnar76 : UFFICIALE - Tutti negativi all'ultimo giro di tamponi. Al #Napoli oggi il primo test amichevole #Forzanapoli… - nnorthstardust : RT @fecesarixlove: Poco più di un mese fa ricevevamo l’annuncio ufficiale di Skam Italia 5….Abbiamo finalmente sfondato quel soffitto,tutti… - Spazio_Napoli : UFFICIALE - Tutti negativi all'ultimo giro di tamponi. Al Napoli oggi il primo test amichevole - cn1926it : UFFICIALE – #Tamponi #Napoli, tutti negativi i componenti del gruppo squadra - rserra1979 : RT @Confagri_Mn: Taglio del nastro ufficiale per il nuovo ufficio di zona di Rodigo, in via XX Settembre 22 ?????? «Siamo in grado di fornire… -