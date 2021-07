Tutto confermato: Ballo Touré è un nuovo calciatore del Milan (Di domenica 18 luglio 2021) L’indiscrezione era trapelata dalla Francia e noi l’abbiamo supportata sin dal primo momento. Ora è ufficiale: Ballo-Touré è un nuovo calciatore del Milan. Ecco l’annuncio del club rossonero: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Fodé Ballo-Touré dall’AS Monaco. Il difensore ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2025 e indosserà la maglia numero 5. Fodé, nato a Conflans-Sainte-Honorine (Francia) il 3 gennaio 1997, cresce nel Settore Giovanile ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 luglio 2021) L’indiscrezione era trapelata dalla Francia e noi l’abbiamo supportata sin dal primo momento. Ora è ufficiale:è undel. Ecco l’annuncio del club rossonero: “ACè lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive delFodédall’AS Monaco. Il difensore ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2025 e indosserà la maglia numero 5. Fodé, nato a Conflans-Sainte-Honorine (Francia) il 3 gennaio 1997, cresce nel Settore Giovanile ...

