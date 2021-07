Traffico Roma del 18-07-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 luglio 2021) Luceverdetrovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non molte le novità invariata la situazione sul Raccordo Anulare dove nella zona sud abbiamo rallentamenti e cure perintenso in carreggiata esterna tra la Pontina è l’uscita Appia sulla Pontina incolonnamenti a tratti a partire da Pomezia Nord fino al bivio per via di Decima naturalmente versosituazione per certi versi analoga sulla Cristoforo Colombo allenamenti e coda a partire da Castel Porziano ci sono poi così lungo la litoranea 3 Castel Fusano è Torvaianica e la polizia locale Ci sentiamo ancora un incidente con rallentamenti in via Appia Nuova ...