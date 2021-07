Tour de France 2021, tutte le classifiche dopo la ventunesima tappa: triplo trionfo per Pogacar (Di domenica 18 luglio 2021) Si conclude con la vittoria in volata sui Campi Elisi di Wout van Aert un Tour de France 2021 dominato in lungo e in largo da Tadej Pogacar: per lo sloveno tre classifiche su quattro portate a casa. CLASSIFICA GENERALE 1 Tadej POGA?AR TADEJ Pogacar 1 UAE TEAM EMIRATES 82h 56? 36” – B : 36” – 2 Jonas VINGEGAARD JONAS VINGEGAARD 18 JUMBO – VISMA 83h 01? 56” + 00h 05? 20” B : 12” – 3 Richard CARAPAZ RICHARD CARAPAZ 22 INEOS GRENADIERS 83h 03? 39” + 00h 07? 03” B : 8” – 4 BEN O’CONNOR 124 AG2R CITROEN TEAM 83h 06? 38” + 00h 10? 02” B : 10” – 5 WILCO KELDERMAN 73 BORA – ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Si conclude con la vittoria in volata sui Campi Elisi di Wout van Aert undedominato in lungo e in largo da Tadej: per lo sloveno tresu quattro portate a casa. CLASSIFICA GENERALE 1 Tadej POGA?AR TADEJ1 UAE TEAM EMIRATES 82h 56? 36” – B : 36” – 2 Jonas VINGEGAARD JONAS VINGEGAARD 18 JUMBO – VISMA 83h 01? 56” + 00h 05? 20” B : 12” – 3 Richard CARAPAZ RICHARD CARAPAZ 22 INEOS GRENADIERS 83h 03? 39” + 00h 07? 03” B : 8” – 4 BEN O’CONNOR 124 AG2R CITROEN TEAM 83h 06? 38” + 00h 10? 02” B : 10” – 5 WILCO KELDERMAN 73 BORA – ...

Radio3tweet : Sono grato ai miei compagni di squadra che hanno sofferto per me, e forse più di me: così disse Gino Bartali all'ar… - SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO TADEJ POGACAR VINCE IL TOUR DE FRANCE Lo sloveno bissa il titolo del 2020 #SkySport #Ciclismo #Pogacar #TourdeFrance - MasterblogBo : PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Wout Van Aert vince l’ultima tappa del Tour de France 2021, la passerella finale da… - STnews365 : Pogacar vince il Tour de France, ultima tappa a Van Aert. Secondo successo in Francia per il campioncino sloveno al… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tour: ultima tappa a Van Aert, è festa per Pogacar: (ANSA) - ROMA, 18 LUG - Il belga Wout Van Aert… -