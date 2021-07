Star Wars: Obi-Wan Kenobi, nella serie di Disney+ vedremo una giovane Leia? (Di domenica 18 luglio 2021) Secondo le ultime indiscrezioni nella serie di Star Wars dedicata a Obi-Wan Kenobi vedremo una giovanissima Leia Organa. Le riprese di Star Wars: Obi-Wan Kenobi sono iniziate da un po', ma pare che ora la serie di Disney+ abbia scelto una giovane interprete per portare sullo schermo una giovanissima versione della Principessa Leia. Stando a quanto riportato anche da CBR, infatti, che cita un report di Jordan Maison di Cinelinx, lo show avrebbe accolto nel ... Leggi su movieplayer (Di domenica 18 luglio 2021) Secondo le ultime indiscrezionididedicata a Obi-Wanuna giovanissimaOrgana. Le riprese di: Obi-Wansono iniziate da un po', ma pare che ora ladiabbia scelto unainterprete per portare sullo schermo una giovanissima versione della Principessa. Stando a quanto riportato anche da CBR, infatti, che cita un report di Jordan Maison di Cinelinx, lo show avrebbe accolto nel ...

