Sì al green pass nei ristoranti al chiuso. Locatelli: “I dati indicano una ripresa netta della circolazione virale nel Paese” (Di domenica 18 luglio 2021) “I dati indicano una ripresa netta della circolazione virale nel Paese. Anche nelle ultime 24 ore abbiamo avuto un incremento, di circa 300 casi. Come ha documentato la Cabina di regia, l’età mediana dei contagiati è 28 anni, dato che dimostra come i contagi siano legati in buona parte alla popolazione giovane in ragione della maggior socializzazione del periodo estivo, un po’ come è successo l’anno scorso”. È quanto ha detto a Repubblica il coordinatore del Cts e presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 18 luglio 2021) “Iunanel. Anche nelle ultime 24 ore abbiamo avuto un incremento, di circa 300 casi. Come ha documentato la Cabina di regia, l’età mediana dei contagiati è 28 anni, dato che dimostra come i contagi siano legati in buona parte alla popolazione giovane in ragionemaggior socializzazione del periodo estivo, un po’ come è successo l’anno scorso”. È quanto ha detto a Repubblica il coordinatore del Cts e presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco ...

