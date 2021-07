Roma: evade dai domiciliari per andare a spacciare. Al controllo dà false generalità (Di domenica 18 luglio 2021) Un 38enne di Tor Bella Monaca doveva trovarsi agli arresti domiciliari in Via dell’Archeologia, ma nel corso della serata di ieri è stato ritrovato a piazza Trilussa…a spacciare. Dai domiciliari allo spaccio I Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, con i rinforzi di altre compagnie del Gruppo di Roma nel corso del servizio di controllo hanno fermato un 38enne di Tor Bella Monaca che doveva trovarsi agli arresti domiciliari in via dell’Archeologia è stato trovato a Piazza Trilussa con una decina di dosi di marijuana pronte per essere spacciate. Quando i Carabinieri lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 luglio 2021) Un 38enne di Tor Bella Monaca doveva trovarsi agli arrestiin Via dell’Archeologia, ma nel corso della serata di ieri è stato ritrovato a piazza Trilussa…a. Daiallo spaccio I Carabinieri della CompagniaTrastevere, con i rinforzi di altre compagnie del Gruppo dinel corso del servizio dihanno fermato un 38enne di Tor Bella Monaca che doveva trovarsi agli arrestiin via dell’Archeologia è stato trovato a Piazza Trilussa con una decina di dosi di marijuana pronte per essere spacciate. Quando i Carabinieri lo ...

Roma: evade dai domiciliari per andare a spacciare. Al controllo dà false generalità Il Corriere della Città

