Reazione a Catena, la risposta “hot”dei campioni spiazza Marco Liorni: “Cadono dall’uccello… con la ‘p'” (Di domenica 18 luglio 2021) Siparietto “hot” a Reazione a Catena. È successo nel corso della puntata andata in onda sabato 17 luglio e ha visto protagonisti i campioni in gara, le Scuffie. La parola da indovinare al gioco dell'”intesa vincente” era “piume”: è stato a questo punto che due dei tre concorrenti hanno inventato la bizzarra definizione. “Cadono dall’uccello… con la ‘p'”. Incredibilmente, l’intesa funziona e la terza concorrente indovina la parola “piume”. Il conduttore, Marco Liorni, è rimasto basito dalla scena: “Ma perché le piume Cadono dall’uccello?”. Risate in studio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Siparietto “hot” a. È successo nel corso della puntata andata in onda sabato 17 luglio e ha visto protagonisti iin gara, le Scuffie. La parola da indovinare al gioco dell'”intesa vincente” era “piume”: è stato a questo punto che due dei tre concorrenti hanno inventato la bizzarra definizione. “con la ‘p'”. Incredibilmente, l’intesa funziona e la terza concorrente indovina la parola “piume”. Il conduttore,, è rimasto basito dalla scena: “Ma perché le piumedall’uccello?”. Risate in studio ...

