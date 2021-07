Principessa Charlene | la verità sul suo stato di salute | come sta

(Di domenica 18 luglio 2021) Bloccata già da alcuni mesi in Sudafrica, ladi Monaco,Wittstock, racconta quelle che sono le sue attuali condizioni diLadi Monaco si trova da alcuni mesi bloccata in Sudafrica. In un’intervista rilascia a News24, la moglie del principe Alberto II ha dichiarato che vorrebbe tornare dal suo amato L'articolo proviene da Inews.it.

Da tempo,di Monaco è in Sudafrica e non riesce a raggiungere la sua famiglia. La, in un'intervista rilasciata a News24, ha dichiarato di sentire terribilmente la mancanza del marito ..., chi spiffera la verità sulladi Monaco Il problema è il coinvolgimento dell'apparato uditivo. Le orecchie non potrebbero sopportare una pressione superiore ai 20 mila piedi e ...Bloccata già da alcuni mesi in Sudafrica, la principessa di Monaco, Charlene Wittstock, racconta quelle che sono le sue condizioni di salute ...La principessa, in un’intervista rilasciata a News24, ha dichiarato di sentire terribilmente la mancanza del marito Alberto e dei figli Gabriella e Giacomo. Sente la mancanza del Principe Alberto e de ...