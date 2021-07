Più Europa | Emma Bonino rientra nel partito’**

(Di domenica 18 luglio 2021) Roma, 18 glu. (Adnkronos) –torna in +: lo ha annunciato durante il secondo congresso nazionale in corso a Roma: “Sono contenta di riprendere la strada con voi. Abbiamo attraversato un periodo brutto, oscuro e di scontro e mi è costato tanto farmi di lato. Ma volevo che la classe dirigente superasse l’impasse”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

borghi_claudio : 6) DIRE CHE SE CI SONO PIU' VACCINATI IL VIRUS CIRCOLA DI MENO E' UNA SCIOCCHEZZA Il massimo dei contagi in Europa… - Agenzia_Ansa : Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo che sta devastando Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Svizz… - DavidSassoli : Con il Presidente #Mattarella oggi a Trento alla toccante cerimonia per il conferimento della laurea alla memoria d… - LanataSilvio : RT @ilriformista: Se il Pd si decidesse di lasciare i 5 Stelle ai loro disastri. Se si distinguesse da Leu, che è vecchia sinistra. Se aggr… - SgambatoClaudio : RT @ilriformista: Se il Pd si decidesse di lasciare i 5 Stelle ai loro disastri. Se si distinguesse da Leu, che è vecchia sinistra. Se aggr… -

Ultime Notizie dalla rete : **Più Europa

la Repubblica

Leggi anche Viaggi e vacanze durante la pandemia: le vostre domande, le risposte degli esperti Dalla Spagna a Cipro La variante Delta corre in tuttae fa aumentare i contagi soprattutto in ...... da alcuni giorni sono costrette agli straordinari per cercare di tracciare ilfedelmente ...dei controlli a campione nei porti e negli aeroporti almeno per i turisti in arrivo dal Nord, Gran ...